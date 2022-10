As obras de reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulta, do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) seguem em ritmo acelerado. Nesta sexta-feira (30), teve início a instalação do novo piso, constituído de manta vinílica.

No local já foram substituídas as portas e janelas, feitos os revestimentos dos banheiros, instalados novo forro, rede de gases medicinais e sistema de climatização. Além disso, também foram executados serviços de impermeabilização e pintura de paredes, bem como instaladas as redes elétrica, de telefonia e internet.

De acordo com o setor de manutenção do HM, na próxima etapa está prevista a instalação dos móveis planejados.

A reforma terá investimento total de R$ 872.362,45, sendo R$ 699.996,00 de recursos do Ministério da Saúde, por meio de emenda parlamentar do deputado Orlando Silva, R$ 133.423,34 de contrapartida da Prefeitura e R$ 38.943,11 de recursos próprios. A Secretaria de Gestão de Convênios é responsável pelo gerenciamento do trâmite burocrático, desde a formalização documental, disponibilização dos recursos, acompanhamento das obras e prestação de contas finais.