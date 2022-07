As obras de reforma da Ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal (HM) seguem avançando. Nesta segunda-feira (18), foram realizadas instalações elétricas, aplicação de massa corrida e pintura de paredes. Além disso, os dutos de ar condicionado para a UTI já estão prontos e logo serão instalados os aparelhos.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), responsável por acompanhar as obras, informou que a reforma já atingiu 45,17% de execução, de acordo com a última medição.

A reforma terá investimento total de R$ 872.362,45, sendo R$ 699.996,00 de recursos do Ministério da Saúde, por meio de emenda parlamentar do deputado Orlando Silva, R$ 133.423,34 de contrapartida da Prefeitura e R$ 38.943,11 de recursos próprios. A Secretaria de Gestão de Convênios é responsável pelo gerenciamento do trâmite burocrático, desde a formalização documental, disponibilização dos recursos, acompanhamento das obras e prestação de contas finais.

“Em breve esta ala será entregue totalmente revitalizada, o que irá proporcionar mais conforto aos pacientes, acompanhantes e funcionários”, destacou a diretora do HM, Lilian Franco de Godoi dos Santos.