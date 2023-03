Airbnb bate marca de 1 milhão de Superhosts

À medida que o Airbnb cresce, o mesmo acontece

com a experiência dos anfitriões e com o número de Superhosts, que não poupam esforços para oferecer uma excelente experiência de hospitalidade aos seus hóspedes.

Agora, o Airbnb celebra um novo marco: 1 milhão de Superhosts em todo o mundo, oferecendo hospitalidade excepcional em 239 países, em mais de 45 idiomas.

O programa Superhost foi criado em 2014 para celebrar e recompensar os anfitriões mais experientes e com as melhores avaliações no Airbnb. Independentemente do tipo de espaço que disponibilizam na plataforma, desde um quarto privado até uma propriedade inteira – qualquer anfitrião pode se tornar um Superhost ao oferecer uma hospitalidade excepcional de forma consistente. E vale a pena!

Com o aumento do custo de vida, as pessoas estão especialmente interessadas em obter renda extra através de plataformas digitais como o Airbnb. Foi o que levou Marcos Campista, hoje Superhost, a disponibilizar um quarto em sua casa em 2016, após escutar boas recomendações da plataforma e sobre a possibilidade dessa nova fonte de renda extra por um amigo: “Depois que decidi deixar meu emprego no mundo corporativo, surgiu a ideia de oferecer o segundo quarto na minha casa para ajudar a pagar as contas. Com a prática, além dos benefícios financeiros, conheci muita gente interessante e criei vínculos com os hóspedes”.

Em 2020, Marcos e seu companheiro, Renato, decidiram oferecer um apartamento inteiro na plataforma: “Nós ficamos muito surpresos, porque os quatro primeiros finais de semana que disponibilizamos receberam reservas em 48 horas”. A partir deste momento, Marcos investiu na expansão de sua atuação como anfitrião no Airbnb, ocupação que divide hoje com Renato. Juntos, eles administram 8 imóveis com essa finalidade. Com título de Superhost, Marcos ressalta que sua única renda vem da administração dos imóveis anunciados na plataforma. Ele pontua, também, que hoje é um Superhost Embaixador, anfitrião que, através do Anúncio Fácil Airbnb, oferece orientação individual a novos anfitriões.

Os anfitriões que alcançam o status de Superhost, oferecendo excelente hospitalidade e alcançando padrões de qualidade específicos, normalmente podem obter uma renda ainda maior. De julho a setembro de 2022, globalmente, o Superhost no Airbnb obteve 64%¹ de renda a mais do que um anfitrião regular. Já no Brasil, a diferença de aquisição de renda dos Superhosts em relação aos anfitriões regulares foi de quase 70%². “Com o aluguel dos imóveis, hoje nós conseguimos abater o financiamento do apartamento, as contas mensais e ainda ter margem de lucro”, reforça Marcos.

Os destinos mais acolhedores do Brasil no Airbnb:

O Brasil é reconhecido por sua grande hospitalidade ao receber viajantes. No país, 16% do total de anfitriões na plataforma são Superhosts³. Também existem vários destinos no Brasil4 com altos percentuais de Superhosts:

● Canela, Rio Grande do Sul: 35%.

● São José dos Campos, São Paulo: 27%.

● Ilhabela, São Paulo: 26%

● Campinas, São Paulo: 24%

● Santos, São Paulo: 23%

● Bertioga, São Paulo: 22%

● Curitiba, Paraná: 22%

O segredo dos Superhosts? É fácil:

Mantenha um alto desempenho geral — Os Superhosts têm uma classificação geral média de 4,8 ou mais com base nas avaliações dos hóspedes no Airbnb no ano passado.

Seja experiente — Superhosts obtiveram pelo menos 10 estadias no ano passado.

Evite cancelamentos — Superhosts cancelam menos de 1% das vezes.

Seja responsivo — Os Superhosts respondem a 90% das novas mensagens relacionadas a reservas dentro de 24 horas.

Compromisso com a excelência

Desde outubro de 2021 até setembro de 20225, os Superhosts tiveram mais de 35 milhões de check-ins em todo o mundo, ganhando coletivamente mais de 23 bilhões de dólares em renda via Airbnb6. Mas grandes resultados vêm do trabalho duro. Tornar-se um Superhost requer dedicação, consistência e compromisso com a excelência.

Assim como Marcos Campista, agora o Airbnb conta com 1 milhão de Superhosts que todos os dias vão além para oferecer uma ótima experiência de hospitalidade.

40% dos Superhosts no Airbnb se identificam como mulheres e 29% como homens

5% dos Superhosts têm menos de 29 anos; 21% têm entre 30 e 39 anos; 26% têm entre 40 e 49 anos; 24% têm entre 49 e 59 anos; 22% têm mais de 60 anos

21% dos Superhosts são anfitriões de quartos privados; 76% compartilham casas inteiras

¹ Comparação entre os ganhos de anfitriões com selo de Superhost e os ganhos de anfitriões regulares no 3º trimestre de 2022. Os ganhos do anfitrião variam dependendo de muitos fatores, incluindo disponibilidade, preço, taxas de aceitação e cancelamento, taxa de ocupação e a demanda no local do anúncio.

² Ganhos coletivos de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022 de anfitriões que tinham status de Superhost em 30 de setembro de 2022. Comparação entre os ganhos de um anfitrião com o selo de Superhost e os ganhos de um anfitrião regular no 3º trimestre de 2022.

³ Referente aos anfitriões que possuíam o status de Superhost em 30 de setembro de 2022 em países com pelo menos 8.000 anfitriões.

4 Referente aos anfitriões que detém o status de Superhost, considerando a data de 30 de setembro de 2022 em cidades com pelo menos 1.000 anfitriões.

5 Referente a check-ins de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022

6 Ganhos coletivos de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022 de anfitriões que tinham status de Superhost em 30 de setembro de 2022.

Sobre o Airbnb

O Airbnb nasceu em 2007, quando dois anfitriões receberam três hóspedes em sua casa em São Francisco. Hoje, a plataforma conta com 4 milhões de anfitriões que já receberam 1,4 bilhão de hóspedes em quase todos os países do mundo. Todos os dias, os anfitriões oferecem acomodações e experiências únicas que possibilitam que os hóspedes se conectem com as comunidades de uma maneira mais autêntica.