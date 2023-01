Dando sequência ao Programa “Água na Torneira”, no Jardim São Paulo, o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) instalou nesta terça-feira (3), registros no cruzamento entre as ruas Fonte da Saudade e Florindo Cibin. A autarquia está trocando a tubulação de água do bairro, instalando novos registros e fazendo a manutenção nas calçadinhas.

“Estamos na fase final do serviço, logo em seguida serão feitos todos os testes necessários e provavelmente até o final de janeiro as obras devem ser concluídas no Jardim São Paulo”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O investimento total no bairro é de R$3.886.359,08. O Programa “Água na Torneira” está fazendo a troca contínua e a modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço à população. Até o momento, já foram trocados trechos de mais de 25 bairros de Americana.

A troca já foi realizada nas ruas: dos Salgueiros; dos Ipês (entre Avenida de Cillo e Rua Fonte da Saudade); dos Pinheiros; das Poncianas (entre as ruas dos Salgueiros e dos Ipês); dos Jequitibás (entre as ruas dos Salgueiros e dos Ipês); das Figueiras (entre as ruas dos Salgueiros e Florindo Cibin); dos Bambus (entre as ruas dos Salgueiros e Florindo Cibin); das Acácias (entre as ruas dos Salgueiros e Florindo Cibin); Travessa das Faveiras; Travessa dos Angicos; Travessa Nardini; dos Jacarandás (entre Avenida de Cillo e Rua Fonte da Saudade); dos Ipês (entre Rua das Poncianas e Rua Fonte da Saudade); das Palmeiras (entre Avenida de Cillo e Rua dos Bambus) e Rua Fonte da Saudade (entre Rua das Paineiras e Rua dos Ipês).