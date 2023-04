Água Santa pode fazer história contra Palmeiras

Depois de surpreender no 1o jogo, o Água Santa

pode fazer história na final do Campeonato Paulista este domingo. O time de Diadema venceu a 1a partida por 2 a 1 e pôs grande pressão no antes favoritíssimo Palmeiras. O Verdão se deu mal no meio de semana e, antes todo calmaria, corre o risco de entrar em crise em caso de perda do título.

Clube caçula da elite do futebol paulista, o Água Santa joga pelo empate e caso o Palmeiras vença por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Nas duas fases anteriores, o AS passou com vitórias nas cobranças por pênaltis.

Com a vantagem, o Água Santa segue preparando com os pés no chão. O time irá treinar no CT do Corinthians – rival do Palmeiras – antes da decisão. Único desfalque segue sendo o zagueiro e capitão Rodrigo Sam. Expulso na semifinal, o defensor pegou quatro jogos de suspensão. No TJD-SP, o Netuno conseguiu reduzir para dois jogos apenas, ficando de fora do segundo jogo.

Com isso, Marcondes permanece no time titular, para fazer dupla com Didi. Já a faixa de capitão ficará com Bruno Mezenga, que pode levantar a taça em caso de sucesso no domingo.

“Lá é difícil. A disputa continua 0 a 0. Temos que ter pés no chão. Ano passado serve de lição. Temos que aproveitar o momento, aproveitar a semana porque lá será uma batalha difícil”, disse o atacante após marcar dois gols no primeiro jogo.

FANFEST EM DIADEMA– A Prefeitura de Diadema, cidade localizada na região do ABC Paulista, promoverá uma ‘fanfest’ antes, durante e depois da decisão do Estadual entre Palmeiras e o Água Santa, time da cidade.

Conforme publicado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Diadema, a Praça da Moça, local central da cidade, receberá eventos que começarão às 15h e se estenderão até às 20h, com direito a recepção da delegação do Água Santa, que disputará a final no Allianz Parque.

A ‘fanfest’ também servirá para arrecadar alimentos. A Prefeitura de Diadema pediu que quem comparecer ao evento leve um quilo de alimento não perecível para ajudar no Banco de Alimentos da cidade. Cada doação liberará um número no sorteio de uma camisa autografada do Água Santa.

Final do Paulistão terá show do Seu Jorge

A esperada decisão do Paulistão Sicredi 2023, entre Palmeiras e Água Santa, terá uma atração especial antes do apito inicial. Minutos antes da bola rolar, os mais de 40 mil torcedores presentes -e os milhões que acompanharão ao vivo nas diversas plataformas de transmissão- poderão acompanhar um show ao vivo de Seu Jorge.

Seu Jorge é uma das vozes mais marcantes e influentes da cultura brasileira dos últimos anos, com carreira internacional consolidada. Recentemente, fez participações especiais nos shows da banda britânica Coldplay e no prêmio FIFA The Best.

“Torcedoras e torcedores, no dia 9 eu vou estar na decisão do Campeonato Paulista! Antes da bola rolar, eu vou estar lá fazendo música e fazendo um pouco de som pra vocês”, disse o cantor em mensagem aos torcedores. O show da final é um oferecimento do Sicredi, title sponsor da competição.

O show de Seu Jorge é uma das atrações especiais da Federação Paulista de Futebol para a grande decisão. Na partida de ida, o Água Santa venceu por 2 a 1, e agora joga por um empate para sagrar-se campeão. O Palmeiras precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Palmeiras e Água Santa decidem o maior Estadual do país neste domingo (9), a partir de 16h, no Allianz Parque.

