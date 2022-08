O “Água na Torneira” – Programa Municipal de troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade começou a ser realizado, nesta quarta-feira (24), em um trecho da região do Cariobinha. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) está executando o serviço na Rua São Bento, entre as ruas São Clemente e São Sebastião.

No total, serão trocados, aproximadamente, 150 metros de rede de ferro por tubos de PEAD de 63mm, material mais resistente e com maior vida útil. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados em cinco dias.

O prefeito Chico Sardelli lançou o programa, no ano passado, com o objetivo de promover uma troca contínua e a modernização da rede de abastecimento na cidade, com remodelações preventivas para a melhora na qualidade da prestação do serviço.

Desde o início de 2021, já foram trocados trechos da rede de água de mais de 25 bairros de Americana. Os trabalhos do “Água na Torneira” também estão em andamento nos bairros São Vito e Jardim São Paulo, que terão toda a rede de água substituída.