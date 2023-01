Agressão em bar termina com 2 pessoas no hospital

Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um bar no bairro Cidade Jardim, em Americana, nesta terça-feira, por volta das 13h30.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com duas pessoas ensanguentadas. De imediato, foi acionado o resgate. Após ser prestado o devido atendimento emergencial às partes – uma mulher de 24 anos e um homem de 52, a vítima, o proprietário do bar, relatou que a agressora teria pedido para usar o banheiro e em seguida teria pedido água e refrigerante. Após isso, a agressora teria afirmado que na verdade o que ela queria era dinheiro. Neste momento, segundo a vítima, a mulher mexeu no caixa onde havia o dinheiro, sendo impedida por ele, momento em que ela pegou uma garrafa e o golpeou na cabeça. O homem revidou a agressão.

No interior do estabelecimento foram localizadas duas máquinas de jogo de azar, uma delas ligada e sem apostadores. A perícia compareceu no local. Diante dos fatos, a agressora foi conduzida à CPJ, e o proprietário do bar permaneceu no Hospital Municipal, recebendo cuidados médicos.

O delegado de plantão deliberou pela elaboração do BOPC de lesão corporal e jogo de azar. A mulher foi liberada.

