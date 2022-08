Um homem foi preso após agredir sua mulher com um fio de carregador de celular nesta terça-feira, por volta das 18h50, no bairro São Roque, em Americana.

Equipe da Guarda Municipal foi acionada via controle a comparecer no local dos fatos, onde a solicitante informou que neste mesmo dia, por volta das 14h, foi até o plantão policial com seu amásio acompanhada da Guarda para registrar ameaças que vinha sofrendo do companheiro.

Ao saírem da delegacia, a vítima afirma que seu amásio a agrediu com fio de carregador de celular, causando lesões. Diante dos fatos, a equipe realizou a detenção do agressor, que foi apresentado novamente no plantão policial. A autoridade registrou o fato, as partes foram ouvidas e o agressor foi preso e recolhido à cadeia de Sumaré, onde permanecerá à disposição da justiça.