O Milagre da Adoção é o tema da agenda 2023 da ONG Viralatinhas de Sumaré. Fotos e histórias de cachorros e gatos adotados graças ao trabalho realizado pela ONG ilustram as agendas, que já podem ser adquiridas. Todo o recurso arrecadado com a comercialização será utilizado para custear as despesas com tratamentos veterinários, vacinas, medicamentos e castração de animais.

A expectativa da ONG é vender 450 agendas. Há duas opções de capas: uma tem a foto de um cachorro e outra tem a imagem de um gato. Cada agenda custa R$ 50,00 e pode ser adquirida pela ONG, com voluntários e também na Agrosete.

Ernesto Suguihara, presidente da ONG Viralatinhas, explica que além da ajuda financeira, a agenda cumpre o papel de ampliar a divulgação sobre a importância da adoção responsável. “Ao ilustrar a agenda com fotos e histórias reais, mostramos como a posse responsável pode mudar a vida, não só dos animais, mas também de quem adota”, comenta.

Uma das histórias retratadas na agenda é a do cachorro Nino. “Em agosto de 2018, na Caminhada Viralatinhas, um cachorrinho esfomeado e carente aninhou-se no colo de meu sobrinho. Tocados pela sua carência e fome, conseguimos lar temporário, castramos, chipamos, vacinamos e vermifugamos. Após um mês decidimos adotá-lo. Nino retribui com muito amor e carinho. Só falta falar conosco! É parte de nossa família desde setembro de 2018!”, relata a tutora Cláudia Squarizzi, que também é voluntária da Viralatinhas.

Há 20 anos a ONG Viralatinhas atua pelos direitos dos animais, pela adoção responsável e por políticas públicas para os animais de Sumaré. A ONG não tem abrigo, não recolhe animais e não tem subsídio do poder público. Todo trabalho é voluntário e mantido por doações e recursos de eventos e vendas de produtos próprios, como as agendas. Em duas décadas de atuação, a ONG é responsável pela adoção de cerca de três mil animais, entre cães e gatos, além da castração de mais de sete mil animais, através de programa de castração a baixo custo, e dois grandes projetos se destacam: Viratampinhas, de arrecadação e reciclagem de tampinhas para geração de recursos, e Viralatinhas Educacional, de divulgação da causa animal em escolas, principalmente, alcançando milhares de alunos da rede pública e particular.

ONDE COMPRAR:

AGENDA 2023 DA ONG VIRALATINHAS DE SUMARÉ

– ONG Viralatinhas. WhatsApp 99708 0388/ PIX [email protected]

– Agrosete: Rua Dom Barreto, 650, Centro, Sumaré.

Saiba mais:

ONG Viralatinhas

Site: https://viralatinhas.com/

Facebook: @viralatinhasumare

Instagram @viralatinhasoficial