Em 2023, como parte do investimento de mais de US$ 12 bilhões que a Delta vem fazendo em aeroportos de costa a costa dos Estados Unidos, aliado ao compromisso da companhia de transformar a experiência de viagem tanto em solo quanto no ar, os clientes da Delta em Nova York encontrarão atualizações e expansões nos dois hubs locais da empresa. Isso porque a aérea número 1 da cidade* segue com o investimento de US$ 7 bilhões em infraestrutura, o qual vem sendo feito desde 2010 especificamente nos aeroportos nova-iorquinos.

“Enquanto a Delta continua a reforçar sua posição de liderança como transportadora global premium na cidade de Nova York, seguimos comprometidos em construir aeroportos do futuro que sejam confortáveis, fáceis de percorrer e que façam parte de uma jornada conectada e sem esforço”, disse o vice-presidente de Vendas de Nova York e da Divisão Leste, Chuck Imhof.

EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOHN F. KENNEDY (JFK)

O mais recente projeto de expansão de US$ 1,5 bilhão da Delta no Aeroporto de Nova York-JFK começou há apenas 13 meses, e a companhia e seus parceiros da Autoridade Portuária e do Terminal Aéreo Internacional JFK têm trabalhado rapidamente para oferecer uma experiência ainda mais elevada para clientes locais e de conexão.

Desde 14 de janeiro, a Delta transferiu oficialmente suas operações do Terminal 2 e as consolidou no Terminal 4, que agora conta com 10 novos portões abertos no saguão A, equipado com áreas de estar modernas e espaçosas e banheiros reformados.

A área atualizada de check-in e despacho de bagagem utiliza a tecnologia mais recente para aprimorar a eficiência durante os períodos de maior movimento e inclui as seguintes melhorias:

Painel digital exclusivo da Delta com informações atualizadas dos portões de embarque.

Quiosques de autoatendimento para o check-in.

Localização aprimorada para o despacho de malas.

E ainda há mais por vir. A expansão do saguão B, com conclusão prevista para o início do outono (do Hemisfério Norte) de 2023, contará com

28 portões que podem acomodar vários tipos de aeronaves, um ponto de verificação de segurança expandido e área de coleta de bagagem, além de novos banheiros.

Os clientes do Delta Sky Club terão a inauguração de um lounge de quase 1.300 metros quadrados no saguão A do T4 neste verão (do Hemisfério Norte), com assentos planejados para mais de 200 pessoas. Para atender os clientes no saguão A nesse ínterim, um Delta Sky Club Express está em funcionamento, oferecendo assentos limitados e serviço de bebidas, além de opções rápidas para viagem. O Delta Sky Club no saguão B também permanece aberto.

O JFK será ainda o primeiro aeroporto a oferecer uma sala VIP exclusiva para clientes Delta One, com inauguração prevista para o início de 2024. Esse Delta One Club pioneiro se localizará ao lado do principal posto de controle de segurança no Terminal 4 e terá aproximadamente 3.400 metros quadrados, sendo o maior na rede Delta Sky Club. Os clientes Delta One que visitarem o espaço encontrarão um nível de serviço personalizado e dedicado que eleva ainda mais a experiência do lounge.

RUMO À CONCLUSÃO DO TERMINAL C NO AEROPORTO DE LAGUARDIA (LGA)

A Delta inaugurou seu Terminal C de última geração em Nova York-LGA em junho passado, e a obra continua para concluir os dois saguões restantes até o final de 2024.

Os primeiros quatro portões do terceiro novo saguão foram abertos aos clientes em outubro passado, enquanto os primeiros quatro portões do quarto e último saguão serão entregues no final deste outono (do Hemisfério Norte). Novas passarelas conectando os halls de embarque e desembarque diretamente aos novos saguões terão sua inauguração antes do verão (do Hemisfério Norte) de 2024, criando viagens cada vez mais eficientes pelo aeroporto conforme a construção é concluída.

Depois de finalizado, o Terminal C terá 120 mil metros quadrados, com

37 portões de embarque em quatro saguões. O terminal otimizado oferecerá ainda mais velocidade e eficiência de que os viajantes de Nova York tanto precisam, com tecnologias atualizadas como despacho de bagagem hands-free, check-in por autoatendimento e recursos de verificação por reconhecimento facial, permitindo uma circulação perfeita e integrada no aeroporto.

O LGA também abriga o maior Delta Sky Club da companhia aérea, com capacidade para quase 600 clientes em uma área de 3.160 metros quadrados (quando finalizado). O clube dispõe de cozinha gourmet, bar premium, dois bufês de jantar e duas estações de hidratação, e as adições futuras incluem um Sky Deck aberto durante todo o ano, em qualquer clima, oferecendo vistas deslumbrantes das pistas, além de um segundo bar premium.

A Delta iniciou a construção desse enorme projeto, com duração prevista para vários anos, em 2017, com o primeiro saguão aberto aos clientes em 2019. A companhia conseguiu acelerar os cronogramas de construção durante a pandemia para entregar essa instalação aos clientes de Nova York quase dois anos antes do planejado originalmente.

A posição exclusiva de hub duplo da Delta na cidade de Nova York permite que a empresa ofereça mais de 470 partidas diárias para mais de 120 destinos. Neste verão (do Hemisfério Norte), a companhia fará sua maior programação transatlântica a partir do JFK, oferecendo mais de 225 partidas semanais para 32 destinos, incluindo Berlim, Genebra e Londres-Gatwick, todas rotas não voadas desde a pandemia ou mesmo antes dela.

