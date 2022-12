Os arredores do Aeroporto de Brasília foram fechados na tarde deste sábado véspera de Natal depois de suspeita de bomba em uma avenida próxima. A Polícia Militar do Distrito Federal conseguiu desativar pouco tempo depois o que foi chamado de “artefato explosivo com temporizador” — LEIA-SE: BOMBA.

O material estava num caminhão de combustíveis, no caminho do aeroporto de Brasília. O presidente que vai deixando o cargo, Jair Bolsonaro (PL), deve deixar o país e a cidade no começo da próxima semana e viajar para os Estados Unidos.