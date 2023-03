Adutora rompe e vai afetar abastecimento esta 5a

Adutora rompida. Atenção bairros da Zona Leste de Santa Bárbara

Cidade Nova, Jardim Pérola, Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara e Jardim das Orquídeas.

Devido um rompimento na adutora responsável pelo abastecimento dessa região, o abastecimento dos bairros citados poderá ficar prejudicado nesta quinta-feira (9) para o reparo, que, por conta da sua complexidade, ocorre no período das 8 às 18 horas. Contudo, após esse período, o abastecimento estará retomando a normalidade de forma gradativa até por volta das 22 horas, quando os reservatórios deverão estar recuperados e a distribuição de água normalizada por completo.

Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste se encontram empenhadas no local – Avenida São Paulo com Rua Limeira – para o reparo da tubulação o mais rápido possível. Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910 (ligação de fixo e celular), atendimento até a meia-noite, ou por mensagens pelo WhatsApp com atendimento até às 16 horas: (19) 9.9992-6848.

O DAE solicita a compreensão e orienta a economia de água das caixas dos imóveis, usando somente o necessário. Evitar lavar quintal e veículos nesse período pode ajudar a minimizar possíveis transtornos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento