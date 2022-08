O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai realizar, na quinta-feira (4), a interligação da nova adutora Amélia/Palmeiras na entrada do reservatório semienterrado localizado no Jardim das Palmeiras. O trabalho programado no local está previsto para durar cerca de 10 horas, com início às 8 e término às 18 horas, período em que o abastecimento de água poderá oscilar para os bairros:

Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Parque das Nações, Candido Bertine II, Parque Planalto, Frezzarin, Chácara São Sebastião, Dona Regina, São Camilo, Cedros, Monte Líbano, Jardim Brasília, Vila Dainese, Santa Rosa, Jardim Adélia, Turmalinas, Ferrarezi e Loteamento Industrial Antonio Zanaga. A nova adutora está sendo instalada para reforçar a distribuição de água tratada entre as regiões do Jardim Amélia, Jardim das Palmeiras, São Fernando, Santa Rosa e Jardim Europa.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água dos reservatórios próprios dos imóveis nesse dia, a fim de amenizar transtornos com possível falta d’água por conta da intervenção. Os telefones para informações são: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite, ou somente por mensagens pelo WhatsApp: 99992-6848, atendimento das 8 às 16 horas.