Esposa do vereador Dr Daniel (PDT) e ativista política de Americana, a médica Dra Adriana deve montar um grupo e testar seu nome par pra vir candidata a prefeita em 2024. A intenção do grupo é garantir dois partidos e organizar ao menos 50 nomes de pré-candidatos a vereador no projeto de caminhada nos próximos dois anos.

TIME, DEBATE E OPÇÕES– Caso consiga somar 3 partidos, o time dos doutores terá até 60 vagas na disputa para a vereança. A opção para Dra Adriana seria mesmo vir candidata a prefeita. Não será opção para ela vir a vereadora- uma vez que o marido deve ser o puxador de votos do time. O grupo ainda pode (em opção hoje remota) compor com algum dos favoritos na corrida pelo cargo hoje ocupado por Chico Sardelli (PV).