Adonópolis recebe oficina de expressão corporal sábado

A próxima oficina que será realizada em Adonópolis

promete muito movimento. O espaço criado pela Editora Adonis recebe neste sábado (11), das 9 às 12 horas, uma Oficina de Expressão Corporal. Destinada a crianças de 2 a 6 anos (e um acompanhante), a atividade será ministrada pela atriz, arte-educadora e pedagoga Marcela Isler e inspirada no livro “Bichinhos solidários”, de Silvia Delázari, a primeira publicação infantil da editora.

“Por meio do universo lúdico e literário do livro, e das brincadeiras com o movimento, as crianças são estimuladas à descoberta e ao conhecimento cada vez maiores sobre si mesmas, além de se familiarizarem com o próprio corpo”, explica Marcela.

A dinâmica do encontro propõe recepção das crianças e acompanhantes com uma experiência brincante composta por dinâmicas, brincadeiras musicadas e contação de histórias; oficina com alongamento, aquecimento e vivência/jogos corporais; e exploração de Adonópolis com mediação. Para a atividade, a orientação é a de que os participantes estejam com roupas confortáveis. Os 10 primeiros inscritos serão presenteados com um exemplar do livro “Bichinhos solidários”, com atividades.

Sobre a convidada

Atriz, pedagoga e arte-educadora, Marcela Isler aprimora suas técnicas através de oficinas e cursos que englobam variadas vertentes teatrais, como curso livre de teatro, formação de atores, expressão corporal, gestão cultural, cenografia, canto para atores e teatro de animação. A convidada também atua como educadora brincante em projetos literários e pedagógicos em Adonópolis.

“Oficina de expressão corporal” – com Marcela Isler

Sábado (11), das 9 às 12 horas

Rua José Bonifácio, 174, Chácara Machadinho – Americana

Ingressos no site: www.adonopolis.com.br/oficinas

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento