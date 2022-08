Composta por três livros e publicada pela Editora Adonis, a Coleção “Currículo & Convivência” tem como organizadoras Luciene Regina Paulino Tognetta e Rita Melissa Lepre. Por meio de três questões: “Por quê?”, “O que é?” e “Como é que se faz?”, os três títulos apresentam uma proposta curricular para Educação Infantil e anos iniciais que visa a promoção da convivência ética e prevenção da violência. As publicações serão lançadas durante o V Encontro Nacional das Equipes de Ajuda do Brasil que será realizado nos dias 5 e 6 de setembro, no Centro de Convenções da Unicamp.

O primeiro livro propõe uma reflexão sobre o “Por quê” de estudar e compreender a temática da convivência, e apresenta reflexões que fundamentam a importância e a necessidade de uma socialização democrática para que os futuros cidadãos possam atuar melhor numa sociedade tão conturbada e complexa como a nossa.

O segundo livro “O que é?” trata da temática da convivência de acordo com documentos que traçam as diretrizes da educação brasileira e traz também conteúdos que são utilizados como base para produzir uma proposta curricular para a convivência na escola.

O terceiro livro em que se responde à pergunta “Como se faz?” tem o objetivo de auxiliar professoras e professores a colocar em prática os temas da proposta curricular anunciada na coleção.

A professora, pesquisadora, doutora em Educação e coordenadora do Laboratório de Psicologia Genética (Unicamp), Orly Zucatto Mantovani de Assis, assina o prefácio. “Neste momento em que estamos vivendo, precisamos qualificar a convivência que desejamos: queremos uma convivência baseada nos conteúdos de justiça, de solidariedade, de respeito, de tolerância, de compaixão entre tantos outros valores que têm faltado. Uma obra como esta precisa ser lida por alunos de graduação, pós-graduação, professores e gestores da educação básica, enfim, por todos que se interessam pela educação de crianças e adolescentes”, prefacia.

Luciene Regina Paulino Tognetta

Possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Salesiano, mestrado em Educação pela Unicamp, doutorado em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP e Doutorado pela Universidade de Genebra, Suíça. Pós-doutorado em Psicologia pela Universidade do Minho, Portugal. Professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp/Araraquara. Pesquisadora e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (GEPEM) – Unicamp/Unesp. Coordenadora da rede de Equipes de Ajuda do Brasil. Autora de livros de Literatura infantil e de Literatura acadêmica. Possui experiência na área de Psicologia, com ênfase em Desenvolvimento Social e Personalidade, tratando principalmente dos temas: moral, ética, desenvolvimento afetivo, co nvivência escolar e bullying.

Rita Melissa Lepre

Psicóloga, Bacharel e Licenciada em Psicologia pela Unesp. Especialista em Neuropsicologia pelo Instituto de Psicologia e Saúde Ampliatta. Mestre e Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp. Livre-Docente em Psicologia da Educação pela Unesp/Bauru. Atualmente é Professora Associada da Unesp, no Departamento de Educação, da Faculdade de Ciências/Bauru. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras – Unesp/Assis e do Mestrado Profissional em Docência para a Educação Básica da Faculdade de Ciências – Unesp/Bauru. Orientadora de Trabalhos de Conclusão de Curso, Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado nas áreas da Psicologia e da Educação.