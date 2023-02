Adolescentes passeavam com moto roubada

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes nesta

segunda-feira (20) que estavam com uma motocicleta furtada no bairro Jardim Maria Antônia, em Sumaré. A dupla foi abordada na Rua Arnaldo José de Santana, após demonstrar atitude suspeita.

Na verificação dos dados do veículo, uma Honda CG 160 Titan, a equipe constatou que o número do chassi estava parcialmente apagado. Além disso, a placa não batia com o modelo cadastrado no sistema. A identificação só foi possível através do número do motor do veículo, que resultou em uma queixa de furto registrada em Mogi Guaçu- também na RMC.

Por ser tratar de adolescentes, os policiais seguiram até a casa dos responsáveis, antes de registrar a ocorrência.

Logo depois, todos seguiram para o plantão policial, onde o delegado registrou um ato infracional de receptação. Ele apreendeu a moto, mas liberou os menores aos pais.

