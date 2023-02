Adolescente 16 rouba Corolla, da fuga mas se dá mal

Um adolescente de 16 anos foi detido por

agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara D’Oeste este sábado. Ele roubou um Toyota Corolla, fugiu e chegou a abandonar o carro. Atuação de 3 equipes da GM SB terminou em recuperar o veículo por volta das 17:30 na rua Itirapina, 224, jardim Barão

Abaixo a descrição do caso de 🛑 Roubo de veículo 🚨Inspetores Juliana e Ferraz 🚨GMF Rafaela e 🚨GMs Fuzzatti e Sota.

Síntese

Fomos informados, via CICOMM, de que pela área central(rua Riachuelo) acabara de ocorrer um roubo de um veículo Toyota Corolla, cor prata, placa ETT 4692.

A viatura de prefixo 110 composta pela Inspetora Juliana e os Gcms Fuzzatti e Sota intensificou o patrulhamento. Na altura da Estrada da Cachoeira no contra fluxo. Logo se deparou com o veículo em alta velocidade. Retornando ao bairro Jd Barão onde trafegou em fuga por diversas ruas.

Sendo acompanhado por esta viatura onde abriu distância e foi perdido de vista. Sendo localizado em seguida, abandonado na rua Itirapina, 224. Um popular indicou a direção que o ladrão tomou, bem como o descreveu fisicamente.

Era pardo, sem camisa e tatuagens no corpo, bermuda e estatura baixa. Compartilhada esta informação foi realizado um cerco com as demais viaturas. E a viatura 05 Inspetor Ferraz e Gcf Rafaela detiveram o rapaz nas proximidades. O suspeito foi identificado como sendo um adolescente de 16 anos que assumiu a autoria do roubo.

Ante o exposto o adolescente foi detido e apresentado junto com o veículo no Plantão Policial.

A vitima compareceu no plantão policial reconheceu o adolescente como autor do roubo. Relatou que estava chegando numa esmalteria no centro da cidade. Estacionou o carro e ao sair foi agarrada pelas costas por um indivíduo baixo que a todo momento a ameaçava exigindo a chave do carro. A vitima não entregou a chave e mediante força física o meliante tomou a chave da mão da vítima, adentrou no carro e se evadiu.

A autoridade policial ratificou a apreensão do adolescente que permaneceu a disposição da justiça na cadeia Pedro Cromo. E o veículo foi restituído a vitima.

