Um adolescente de 17 anos morreu após um tiroteio com a polícia este final de semana em Americana. Ele foi baleado após confronto com a Força Tática (FT) do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana. O tiroteio aconteceu na Estrada da Balsa já em Limeira, na noite deste sábado (17). Na ocorrência o carro roubado foi recuperado.

Por volta das 21h os policiais receberam a informação de um roubo de uma caminhonete Hilux em Limeira, e seguiram para a região da Estrada da Balsa. Pouco tempo depois, um Fiat Mobi se aproximou, e um dos ocupantes do veículo teria disparado contra os policiais, que revidaram atingindo o adolescente.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em Americana, porém não resistiu. Os outros ocupantes do carro fugiram e não foram encontrados.

No local, foram apreendidos um revólver calibre 38 e duas réplicas de armas. O Mobi havia sido roubado em Iracemápolis. Já o utilitário não foi localizado. A Polícia Técnica realizou a perícia e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Limeira.

