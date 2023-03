Adolescente mata outro no 1o dia de aula

Um adolescente de 14 anos foi morto com um golpe de estilete

desferido por outro adolescente, de 15 anos, durante uma briga em uma escola estadual na cidade de Nepomuceno, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, o autor do crime contou que agrediu o colega devido a um desentendimento ocorrido no primeiro dia de aula.

Testemunhas afirmaram que a vítima foi atingida na porta da escola, logo após trocar ofensas com o agressor.

O jovem de 14 anos foi socorrido pela direção da escola e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a homicídio e se encontra à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lamenta profundamente a morte do estudante e se solidariza com os familiares da vítima neste momento de dor, e com toda comunidade escolar, em decorrência da fatalidade.

A Superintendência Regional de Ensino de Varginha, responsável pela coordenação da escola, está monitorando o caso e prestando todo o apoio às famílias.

As aulas foram suspensas na noite de segunda-feira e também nesta terça-feira.

