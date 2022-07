Um adolescente foi detido por Guardas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste por tráfico de drogas no final da noite da última sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe tática da GM SB foi ao bairro Santa Fé e, ao acessar a rua Olimpio Campagnolo, foi visualizado o adolescente J., 17, defronte a sua residência. A ação aconteceu por volta das 22h30.

Ao notar a aproximação da equipe, ele tentou entrar rapidamente momento em que foi abordado, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado apenas a quantia de R$20,00 no bolso da calça, em entrevista o adolescente informou ter em seu quarto certa quantia em entorpecentes no indicando em seu quarto dentro do Guarda roupas uma sacola plástica contendo:

-06 kits de maconha, 168 porções

-09 kits de crack, 117 pedras

-01 kit de cocaina, 15 eppendorfs.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde a autoridade policial determinou a apreensão do entorpecente liberando J. a seu pai para posteriormente se apresentar ao fórum do município.