Imagem ilustrativa

Um adolescente foi detido com porções de drogas no bairro Mário Covas, que fica na periferia de Americana. O caso foi atendido pela Guarda Municipal na manhã da terça-feira. De acordo com os GMs, agentes estavam em patrulhamento quando na Praça da Fraternidade abordaram o menor que estava em atitude suspeita em região já monitorada pelas forças de segurança.

Durante revista pessoal foram encontrados 10 pinos de cocaína, quatro pedras de crack e R$ 173. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o adolescente foi ouvido e liberado aos pais.

Após policialpadrao.com.br