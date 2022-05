A vítima fatal do acidente que ocorreu na SP304, em Americana, no início da noite desta quarta-feira, é o adolescente de 16 anos Alexandre Penteado, morador de Santa Bárbara d’Oeste.

Alexandre estava no banco traseiro do veículo modelo Cruze que foi atingido por um caminhão que invadiu a pista contrária. O carro era ocupado por mais 4 pessoas além de Alexandre. O grupo voltava de um treino de futebol na cidade de Nova Odessa e seguia para Santa Santa Bárbara no momento do acidente.

O jovem estudava na escola Emílio Romi, que emitiu uma nota nas redes sociais.

Boa noite a todos! É com uma imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso querido aluno Alexandre Penteado. Ninguém nunca está preparado para a partida de alguém, e neste momento de dor desejamos nossos sinceros sentimentos e conforto para toda sua família.

A escola estará aberta para receber os alunos, respeitando o luto com ações de apoio.

Equipe Emílio Romi