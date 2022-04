Um adolescente de 17 anos ‘caiu’ em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta sexta-feira no jardim Laranjeiras. A equipe do sub inspetor Campos e GMs Vilallon e Andrade fez a abordagem por volta das 19h na rua Mogi Mirim.

A equipe fazia patrulhamento no bairro em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Foi logo avistado C., 17, que estava acompanhado de T., 33, conhecido como “gago” caminhando em direção a uma área de mata. A viatura fez o retorno e, na tentativa de abordagem, o adolescente tentou fugir da mata sendo abordado.

Em entrevista apontou o local onde estava acondicionado 41 pipetas de cocaína e informou que iria entregar a “Gago” informando o local que o mesmo estaria o esperando. Já no ‘ponto’ Gago disse estar esperando a droga que seria trazida pelo adolescente para que ele desse início a venda.

Diante dos fatos os dois foram conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento do ocorrido ratificou a prisão de T. Conforme Art°33 tráfico de drogas da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da justiça e determinou a elaboração de boletim de ocorrência sobre ato infracional/tráfico liberando o adolescente a seu responsável.