A Presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, acompanhada da Diretora de Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva e do Diretor de Formação Sindical, José Carlos Bispo de Souza Júnior, esteve na empresa P&P Telecom, em Americana, para detalhar para os trabalhadores o Acordo Coletivo negociado e apresentar a proposta de sindicalização. A P&P regularizou seu enquadramento sindical e negociou um novo Acordo Coletivo com o SEAAC, o que resultou em mais benefícios para os trabalhadores.

Além do reajuste de salário de 10,12% a partir de 1º de agosto, o vale-refeição aumentou mensalmente em mais de R$ 200,00, empregadas mães com filhos até um ano passam a receber o reembolso creche de R$ 410,50 e os pisos foram elevados para os valores de R$ 1.635,00 ou R$ 1.741,00 dependendo da função.

Helena também explicou a vantagem da sindicalização (associar-se ao Sindicato), já que a entidade conta com diversos convênios nas mais diversas áreas, além de colônias de férias, material escolar, cursos de formação e pagamento de 50% de despesas com cabeleireiros. “Foi uma visita proveitosa. Os trabalhadores estão contentes com a nova realidade e passaram a conhecer mais do que podemos oferecer como sua entidade representativa”.