A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, na noite de ontem (13), a solenidade para a entrega do “Título de Empresário do Ano”, honraria promovida em parceria com a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara). A homenagem, criada pelo Decreto-legislativo nº 07/2015, de autoria do vereador Celso Ávila (PV), se divide em três categorias: Comércio, Indústria e Prestação de Serviços.

Na categoria Comércio, o homenageado deste ano foi o empresário Antônio Aparecido de Melo, diretor dos Supermercados Crema. Inaugurado em 1984, na rua do Cobre, no bairro Mollon, o supermercado Crema ganhou mais duas lojas ao longo dos anos, uma na rua Limeira, também em Santa Bárbara d’Oeste, e outra em Americana. Essa empresa conta, atualmente, com cerca de 900 colaboradores.

Na categoria Indústria, o homenageado foi Dorival Barbosa, do Grupo Versatronic. Criada em 1992, com sede em Santa Bárbara d’Oeste, essa empresa é especialista na manutenção de motores de qualquer marca e modelo, além de executar manutenção periódica e assistência técnica em máquinas ferramentas e sistema de plantão 24 horas.

E na categoria Prestação de Serviços, o homenageado foi o empresário Júlio Aparecido Andrade de Jesus, do Colégio Ethos Mundo Encantando. Criada em 1992, como Centro de Recreação Infantil Mundo Encantado, no Jardim Pérola, essa escola foi ampliada em 2000, quando foi transferida para o Cidade Nova. A unidade de ensino passou por nova ampliação em 2013, quando passou a se chamar Colégio Ethos e a receber turmas até o nono ano do Ensino Fundamental.

Além do presidente da Casa de Leis, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), e do vice-presidente, vereador Antonio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista (Republicanos), a mesa de honra do evento foi composta pelo presidente da ACISB, sr. João Batista de Paula Rodrigues, e pelo vereador Celso Ávila. Também marcaram presença na solenidade, os vereadores Joi Fornasari (PV) e Eliel Miranda (PSD). No público, estavam amigos e familiares dos homenageados e membros da diretoria da associação.