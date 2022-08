Equipe do corpo de bombeiros de Americana foi acionada pela central de operações para atendimento de ocorrência de capotamento pela rodovia Anhanguera km 127 sentido interior na madrugada desta sexta-feira, por volta das 5:20.

Segundo informações passadas pelo solicitante, teria várias vítimas no interior do veículo.

A equipe de resgate e do auto bomba se deslocaram para o local e constataram que haviam 4 vítimas, sendo duas delas presas nas ferragens e as outras duas, uma criança e um adulto do sexo masculino já fora do veículo.

A criança estava com uma fratura exposta no membro superior ( braço esquerdo), e o adulto com escoriações e uma fratura fechada no membro superior ( braço esquerdo).

Para remoção das vítimas presas dentro do veículo, a equipe do corpo de bombeiros utilizou de técnicas de estabilização veicular e extração de vítimas, sendo por fim retirado as outras duas vítimas uma do sexo feminino que foi socorrida com escoriações, e o condutor que se encontrava em óbito com sinais evidentes.

A equipe do corpo de bombeiros contou com o apoio da Autoban e da Polícia Militar Rodoviária.