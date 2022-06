Um homem de 22 anos morreu após capotar o veículo na Rodovia dos Bandeirantes em Santa Bárbara d’Oeste no final da tarde desta sexta-feira (10). De acordo com o Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 17h e provocou a morte de Jefferson Silva Araújo. A vítima já tinha sido retirada do veículo pela Unidade de Resgate, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No local, os policiais rodoviários Belem e Neves se depararam com um Fiat Fiorino imobilizado em uma galeria de água pluvial existente próximo ao acostamento. A equipe ainda constatou que antes do capotamento, o veículo chocou contra um estação de atendimento telefônica da rodovia existente no acostamento. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

A Perícia foi até o local e realizou os trabalhos necessários. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no Plantão Policial.

