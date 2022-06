Uma pessoa ficou ferida após um acidente na Rodovia Anhanguera – sentido interior -, na manhã desta quarta-feira, em Americana. O acidente aconteceu por volta das 6h30.

De acordo com informações de Polícia Rodoviária, um caminhão colidiu na traseira do Ford/Ka que perdeu o controle da direção e ficou imobilizado na primeira faixa de rolamento. Na sequência, uma Van tentou desviar e acabou colidindo com o Ford/Ka e com uma Range Rover.

Apesar da imagem do carro destruído, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao Hospital Municipal. O trânsito já foi normalizado.