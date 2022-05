Nova Odessa voltou a registrar acidente grave este sábado. O acidente entre moto e carro na avenida Sigesmundo Anderman, Jardim Eden por volta das 9h30. Mais cedo, um outro acidente grave aconteceu na rodovia Rodolfo Kivitz.

Segundo informações de pessoas no local, o rapaz teve fratura exposta, teve os primeiros socorros pelos Bombeiros Voluntários.

Moradores apontam que uma das possíveis causas seria a falta de visibilidade ao acessar ou seguir na avenida sentido bairro São Manoel, uma vez que veículos apesar de faixa amarela em frente a esse estabelecimento.

Vários motoristas insistem em estacionar em frente ao estabelecimento no local e também as placas do outro lado da avenida acabam tirando a visibilidade de quem vai acessar pelo bairro Maria Helena. Esses motoristas não conseguem visualizar direito quem está subindo sentindo centro.