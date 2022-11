Um acidente de trânsito matou um homem de 33 anos na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h. A vítima foi identificada como Raul Henrique Felippe Pessoa.

Segundo a guarda municipal de Americana, a equipe recebeu solicitação do Corpo de Bombeiros a comparecer na Rua das Petúnias, no Jardim dos Lírios, acesso para a Rodovia SP-304, onde havia um acidente de trânsito com vítima.

A informação é de que o motorista que causou o acidente fugiu do local após o ocorrido. No momento em que os agentes chegaram, a vítima já estava sem vida.

A perícia esteve no local e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária – CPJ.