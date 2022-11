Equipe da guarda municipal de Americana foi acionada, na tarde desta sexta-feira, por volta das 12:10, a comparecer na Avenida Nicolau João Abdalla. A informação era de que um acidente de trânsito havia ocorrido.

Segundo informações de dois envolvidos, ambos transitavam pela Avenida sentido Centro de Americana quando, na altura do CDP, um veículo freou bruscamente sem aviso prévio, forçando o veículo de trás a também frear bruscamente. A motorista do terceiro veículo, que vinha logo em seguida, precisou realizar uma manobra brusca para não colidir, momento que perdeu o controle de direção e se chocou com uma árvore, causando o tombamento do veículo. Havia uma criança de 9 anos no carro.

Com a ajuda de populares, as vítimas do veículo tombado foram retiradas do veículo, que foi desvirado. Ambas sofreram ferimentos leves e com o auxílio de parentes foram levadas ao hospital por precaução. O veículo foi retirado do local pela seguradora. Não houve maiores prejuízos ao trânsito.