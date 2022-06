A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) receberá em sua sede os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, para que eles se apresentem aos empresários e detalhem as suas propostas para a Região Metropolitana e para Campinas. Os encontros ocorrerão no mês de junho, sempre às terças-feiras, às 14 horas, no auditório da ACIC à Rua José Paulino, 1.111, Centro (6º andar), em Campinas. Já estão confirmadas as participações de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, no dia 14, e de Felicio Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos, no dia 21. A iniciativa conta com apoio do Ciesp Campinas, Habicamp, Sindilojas Campinas e Região e Sindivarejista Campinas e Região e os interessados em debater temas de interesse dos empreendedores devem realizar a inscrição gratuitamente pelo site: www.sympla.com.br/acicampinas. As vagas são limitadas.

Adriana Flosi, presidente da ACIC, explica que o convite para explanar sobre os principais pontos dos programas de governo referentes à Região Metropolitana de Campinas, foi feito a todos os pré-candidatos, como é de praxe a Associação fazer em anos eleitorais. “A ACIC é uma entidade apartidária, cujo propósito é impulsionar o empreendedorismo, colaborar para o fomento das empresas e gerar empregos, de modo a contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Campinas. Em seu papel de interlocutora dos setores do Comércio e de Serviços junto às instâncias do poder público, a ACIC entende ser de suma importância gerar essa oportunidade de debate entre empreendedores e aqueles que pleiteiam governar o nosso estado”, afirma Adriana.

De acordo com Adriana, os encontros serão oportunidades para que todos tomem ciência sobre temas que impactarão o futuro sócio-econômico, principalmente de Campinas e da RMC, além de a iniciativa também promover maior conscientização acerca do voto consciente, alçando o tema a uma questão de responsabilidade corporativa.