Acias sorteia moto e TVs de campanha

ACIAS encerra campanha “Compre e Ganhe + Sumaré”

A sexta-feira 13 foi de sorte grande para cinco consumidores que realizaram compras no comércio de Sumaré. A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) encerrou a campanha “Compre e Ganhe + Sumaré”, nesta sexta-feira, com o sorteio de quatro Smart TV LED 43″ Samsung e uma Honda Biz 110. O sorteio foi realizado na sede da ACIAS, contou com a presença de patrocinadores e diretores, e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da associação.

A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré” começou em novembro e distribuiu aproximadamente 20 mil cupons. A cada R$ 100,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor teve direito a um cupom. Foi a primeira campanha promocional realizada pela ACIAS depois de sete anos.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, destacou a adesão de lojistas, consumidores e patrocinadores. “A campanha foi um sucesso, aceita em todas as regiões da cidade. Distribuímos mais cupons que o esperado e isso mostra que estamos no caminho certo. 2023 será um ano de muitas novidades na ACIAS. Estamos trabalhando muito para fortalecer ainda mais as atividades econômicas da cidade”, comentou.

O shopping Tivoli, de Santa Bárbara d’Oeste, sorteou seus prêmios esta semana.

O diretor da ACIAS Rafael Augusto destacou que o formato da campanha, que promoveu dois sorteios, foi importante para alavancar as vendas não apenas no Natal, mas também no início do ano. “O sorteio em janeiro foi um atrativo a mais para o comércio e também para os consumidores”, disse. O diretor Juarez Pereira da Silva também ressaltou a importância da iniciativa no fortalecimento do comércio local. “Depois de sete anos e um de período de pandemia, a ACIAS retoma as campanhas promocionais de maneira forte e abrangente”, disse.

A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré” teve o patrocínio das empresas É Pra Já Impressões Inteligentes, Corretora de Seguros Carlos Cunha, Restaurante Makey e Roma Elétrica + Hidráulica. No total, foram sorteadas 9 Smart TV LED 43″ Samsung e uma Honda Biz 110. O primeiro sorteio aconteceu em novembro, quando foram sorteadas cinco TVs. O regulamento completo da campanha está disponível no site da ACIAS, www.acias.com.br.

GANHADORES DO ÚLTIMO SORTEIO DA CAMPANHA COMPRE E GANHE + SUMARÉ, REALIZADO NESTA SEXTA-FEIRA (13/01/23)

GANHADOR DA MOTO HONDA BIZ

Márcio Eduardo Buccioli

Estabelecimento onde fez a compra: Óptica Darme

GANHADORES DAS TVs

Antonio Carlos Miranda da Silva

Estabelecimento onde fez a compra: Carlos Cunha Corretora de Seguros

Ana Claudia Rinaldi

Estabelecimento onde fez a compra: Maelô Sports

Wiliam Crispin

Estabelecimento onde fez a compra: Zagui Informatica

Luis Matheus Bazan Barbuti

Estabelecimento onde fez a compra: Maelô Sports

GANHADORES DAS TVs NO 1º SORTEIO, REALIZADO EM 30/11/22

Maria das Dores Martins de Oliveira

Estabelecimento onde fez a compra: Azevedo Materiais para Construção

Joice Justino de Oliveira

Estabelecimento onde fez a compra: Azul Calçados

Luiz Claudio Gonçalves

Estabelecimento onde fez a compra: Restaurante Makey

Tiago Tenório da Silva

Estabelecimento onde fez a compra: Óticas Olho Vivo Sumaré

5 – Taise Larissa Pignatti Francisco

Estabelecimento onde fez a compra: Mut’s Calçados

