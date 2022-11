Está chegando o dia do primeiro sorteio da campanha “Compre e Ganhe + Sumaré”, promovida pela ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré). Na próxima quarta-feira, 30/11, serão sorteadas 5 Smart TV LED 43″ Samsung. O sorteio será realizado na sede da ACIAS e será transmitido pelas redes sociais da associação.

Com o sorteio das cinco TVs, os ganhadores sortudos terão a chance de assistir aos jogos da Copa do Mundo em televisores novinhos, com diversos recursos tecnológicos.

A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré” é uma iniciativa da ACIAS para aquecer as vendas no período da Black Friday e Natal. Os consumidores que não estão participando ainda têm chances de concorrer.

Para participar, o consumidor só precisa fazer suas compras nas lojas participantes. A cada R$ 100,00, em compras, o consumidor terá direito a um QRCode impresso e entregue pela loja. Depois, é só cadastrar o QRCode no Aplicativo ACIAS. Cada QRCode cadastrado gerará, automaticamente, um cupom eletrônico para a participação. Concorrem no primeiro sorteio todos os cupons cadastrados até o dia 28 de novembro.

Quem não tem o Aplicativo ACIAS pode baixá-lo nas lojas App Store (iOS) ou Google Play (Android). O cadastro no APP só precisa ser feito uma única vez e vale para todas as campanhas.

A campanha começou no dia 16 de novembro e segue até janeiro, quando serão sorteados quatro Smart TV LED 43″ Samsung e uma Honda Biz 110.

A campanha “Compre e Ganhe + Sumaré” envolve lojas de todas as regiões da cidade. O regulamento completo da campanha está disponível no site da ACIAS, www.acias.com.br.