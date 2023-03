Acia realiza atrações aos sábados para fortalecer comércio da região central

Com o objetivo de atrair consumidores e aumentar as vendas na região central da cidade, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) começa neste sábado, dia 11, a desenvolver diversas ações. O evento reúne lojistas de diversos pontos do município que têm em comum criar mecanismos para que a região receba a cada dia mais consumidores. Aos sábados, o comércio atende das 9 às 15 horas e as atividades serão realizadas das 10h30 às 13h30.

Em cada sábado as atrações serão desenvolvidas na Praça Basílio Rangel, Praça da Matriz Velha de Santo Antônio, Rua Vieira Bueno e cruzamento entre as ruas 30 de Julho e Fernando Camargo.

LEIA TAMBÉM: Tivoli Shopping deve perder “reinado” com a chegada do Americana Mall

Neste sábado, dia 11, haverá a apresentação da dupla Sandro Livahck e Bruna Alves, com o melhor do MPB na Rua Vieira Bueno. Para as crianças uma cama elástica será instalada na Praça Basílio Rangel e a brincadeira será gratuita. “Nossa intenção é diversificar as atrações em diversos pontos do Centro porque assim todos os comerciantes serão atendidos e os consumidores, de modo geral, terão sempre opções diversa de lazer”, explicou Marcelo Fernandes, presidente da Acia.

Ainda em março, no dia 18 as atrações serão realizadas na Praça da Matriz Velha de Santo Antônio e no cruzamento das ruas 30 de Julho com Fernando Camargo. Já no dia 25, os eventos acontecem na Rua Vieira Bueno e na Praça Basílio Rangel.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento