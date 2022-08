ACIA promove palestra gratuita com Mauricio Frizzarin

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), por meio do DEPS (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços), promove, dia 17 de agosto, às 19h, no Teatro Municipal de Americana, a palestra gratuita “Como a Inteligência Artificial Vai Mudar Nosso Dia a Dia”, com Maurício Frizzarin. O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e as vagas são limitadas.

Durante palestra, os participantes terão a oportunidade de conhecer saber mais sobre o uso da inteligência artificial no dia-a-dia, principalmente no ambiente profissional. A atividade marca, ainda, o lançamento da 6ª edição da Expodeps, feira de serviços e negócios realizada pela ACIA e que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, na Fidam.

PALESTRANTE

Mauricio Frizzarin é fundador da Folhamatic Sistemas, empresa que chegou a liderança nacional do mercado de soluções para contabilistas, e a segunda maior aquisição de empresas de software do Brasil. Investidor Internacional com formação em Harvard e Berkeley.

SERVIÇO

• Palestra: Como a Inteligência Artificial Vai Mudar Nosso Dia a Dia

• Data: 17/8/2022 (quarta-feira)

• Horário: 19h

• Local: Teatro Municipal “Lulu Benencase”

• Endereço: Rua Gonçalves Dias, 896, Jd. Girassol, Americana

• Investimento: gratuito

• Inscrições: http://bit.ly/palestra-mauricio

• Mais informações: WhatsApp (19) 98400-8394

• Apoio: Prefeitura de Americana – Secretaria de Cultura e Turismo