A campanha “Espetáculo de Prêmios”, promovida pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana, chega em clima de muito otimismo e esperança para fortalecer o comércio local neste final de ano com a entrega de grandes prêmios aos consumidores que realizarem suas compras nas lojas associadas.

Desta forma, ao comprar na cidade, o público concorrerá a um verdadeiro espetáculo de prêmios nos meses de novembro e dezembro. Tudo isto, para intensificar ainda mais as vendas no Dia das Crianças e no período do Natal.

MECÂNICA DA CAMPANHA

A campanha “Espetáculo de Prêmios” acontecerá entre os dias 26/09/22 e 27/12/22 e terá dois sorteios, o primeiro ocorrerá no dia 05/11/22 e o segundo no dia 30/12/22. A mecânica será bem simples, a cada R$50,00 em compras nas lojas associadas, o consumidor irá ganhar 1 (um) cupom para concorrer aos 2 (dois) sorteios de final de ano.

Com isto, o consumidor dobrará suas chances de ganhar, ou seja, caso seu cupom não seja sorteado em novembro, ele continuará concorrendo aos prêmios em dezembro. Confira abaixo as datas dos sorteios e os prêmios que serão entregues em cada mês:

1º Sorteio | Data: 05/11/22

1 Videogame Xbox

2 Patinetes elétricos

4 Bicicletas

Obs.: Válido para as compras realizadas de 26/09/22 a 31/10/22.

2º Sorteio | Data: 30/12/22

1 Fiat Mobi

1 Notebook

1 Bicicleta

2 iPhones 12

Obs.: Válido para as compras realizadas desde 26/09/22 até 27/12/22.

Com a apresentação desses prêmios incríveis, a ACIA espera obter neste final de ano um maior volume de compras, além de contribuir para o aumento da rentabilidade dos comerciantes locais, mostrando toda a força e união da associação. Para mais informações sobre a campanha, consulte o regulamento no site.