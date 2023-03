Acia, prefeitura e comerciantes debatem ações de segurança na região central

Diretores da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), comerciantes e representantes do poder público estiveram reunidos na tarde de quarta-feira, na sede da entidade, para discutir ações que possam melhorar a segurança na região central da cidade.

Segundo o presidente da Acia, Marcelo Fernandes, o encontro foi um pedido dos próprios lojistas que estão preocupados com o aumento da presença dos moradores de rua. Pelo lado da administração municipal participaram da reunião o diretor-comandante da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio da Silva; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Sobre as ações colocadas em prática, o diretor da Gama falou que para proporcionar mais tranquilidade aos comerciantes e consumidores, a Gama vem realizando rondas de bicicleta na região central desde o dia 22 de março e os moradores de rua são cadastrados para que as informações sejam compartilhadas.

A equipe é formada por três patrulheiros da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que atuam diariamente no Patrulhamento Preventivo pelo Calçadão Central, na Rua Carioba e Mercado Municipal.

“Esse é um importante reforço na segurança dos consumidores e comerciantes da região. O patrulhamento com bicicletas facilita o deslocamento em locais de difícil acesso. A Gama intensificou esse trabalho na área central e Rua Carioba com o apoio de motocicletas. Sobre os moradores de rua essa abordagem será feita por um período de 60 dias para que tenhamos todas as informações possíveis dessas pessoas. Outra ferramenta importante são os grupos de WhatsApp ‘Protetor e Amigo’ já em atividade no Mercado Municipal, Praça Comendador Muller e Rua Carioba “, destacou Marco Aurélio.

Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico, também ressaltou a importância da união entre comerciantes e poder público na busca de alternativas e soluções. Ele falou de uma reunião complexa do prefeito Chico Sardelli com todos os secretários para colocar em prática ações de curto e longo prazo. Na questão dos moradores de rua, o prefeito pediu prioridade.

Com relação à área de Assistência Social, a secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes falou do trabalho realizado por meio do Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social). As ações acontecem diariamente, das 8 às 20 horas, de várias maneiras, como busca ativa, encaminhamento e recâmbio, que é o deslocamento da pessoa ao seu lugar de origem.

De acordo com a pasta, em 2022 foram feitos 275 recâmbios com articulações do Seas e entre 2021 e 2022 o serviço fez mais de 2,5 mil abordagens.

Por meio das parcerias entre a prefeitura e as Organizações da Sociedade Civil, a população em situação de rua é atendida com a oferta de abrigo, pernoite, alimentação, roupas e outras necessidades, como higienização, e atividades de apoio para reinserção social.

No dia 14, um veículo foi entregue ao Seas com o objetivo de ampliar o atendimento e as ações de abordagem social no município.

“O trabalho do Seas será intensificado e, com isso, estamos cumprindo nosso papel. A Secretaria de Assistência Social trabalha incessantemente com foco nos mais necessitados”, disse Juliani Fernandes.

Caso os comerciantes tenham problemas com moradores de rua eles podem entrar em contato pelo telefone 99100-6811, que uma equipe do Seas irá ao local.