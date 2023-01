Acia implanta Central de Estágios

Programa da Acia recruta candidatos para as empresas interessadas

Desde o início deste ano, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) implantou a Central de Estágios em parceria com o Instituto de Talentos, que tem como principal objetivo atender os estudantes que buscam espaço para se inserir no mercado de trabalho. Ações desta iniciativa estimulam a economia oferecendo oportunidades de emprego e geração de renda ao município. A Central de Estágios oferece oportunidades e recruta os candidatos para as empresas interessadas, acompanhando o desempenho de cada um através de pesquisas de avaliação, além de traçar o perfil por meio de testes comportamentais.

Por meio deste serviço oferecido pela Acia, os novos profissionais podem chegar ao mercado bem preparados já que são oferecidos treinamentos presenciais

de 20 horas. A central também está desenvolvendo uma plataforma de cursos EAD para os interessados, com temas voltados ao empreendedorismo.

VEJA MAIS Suzano abre banco de talentos para PcD

A vigência do contrato é de até 24 meses, sendo que o mesmo pode ser rescindido a qualquer momento, sem pagamento de multa e nem aviso prévio. A cada 12 meses trabalhado o estagiário tem direito de 30 dias de descanso remunerado. Todo o estágio é supervisionado para feedback e acompanhamento.

Por meio de uma pesquisa de triagem com empresário, a Central de Estágios consegue identificar e traçar o perfil do candidato com dinâmicas até o início do trabalho na empresa.

O associado da Acia pode solicitar a contratação por meio da Central de Estágios, sendo que o valor é de R$ 108,00 mensais por estagiário e inclui o seguro de vida e plataforma de administração, mais a remuneração do contratado. Mais informações podem ser obtidas com Daniele Balista pelos telefones 3471-3877 e 98322-2524 ou pelo e-mail [email protected]

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento