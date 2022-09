Na segunda-feira (5), durante todo o dia, será interditado o acesso que interliga a Avenida Bandeirantes à Rua Carioba, na ponte sobre o Ribeirão Quilombo, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), o local será interditado para o avanço do desassoreamento do Ribeirão Quilombo. O desassoreamento faz parte da ação “Rios Vivos” do Programa “Água é Vida”, do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).