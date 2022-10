Na noite da última segunda-feira, 10 de outubro, a iTalents, primeira aceleradora de carreiras tech no Brasil, foi lançada oficialmente ao mercado e reuniu diversas autoridades na cerimônia, realizada em Brasília (DF).

Além de toda a diretoria da iTalents, composta por Engels Rego (CEO), Alexandre Alvaro (diretor de ensino educacional), Fabiano Dourado (diretor de tecnologia) e Paulo Camargo (diretor de mercado), a empresa contou com a presença de grandes convidados, como Luiz Roberto Liza Curi, Sociólogo e Doutor em Economia pela Unicamp, conselheiro do Conselho Nacional de Educação e membro do Conselho Superior da Capes e conselheiro do Conselho Científico da ABAVE; Ciro Hasslocher, CEO da Unyleya; Fernanda Spinardi, Head of Solutions Architecture da Amazon Web Service Brazil; e Everton Goursand de Freitas, que representou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O negócio

A startup nasce para atuar na lacuna existente na geração de mão de obra para o mercado tecnológico brasileiro. Nos próximos dois anos, a demanda do setor será de 401 mil profissionais, porém, apenas 106 mil estarão disponíveis para atuar, segundo um estudo realizado pelo núcleo de engenharia organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, em parceria com o SENAI. Não à toa, a marca projeta conectar alunos e profissionais a mais de 200 posições de trabalho abertas em empresas clientes até o fim deste ano.

A startup foi fundada a partir da convergência de visões de empreendedores e executivos do segmento tecnológico e da educação, que identificaram um grande descompasso entre a formação e a demanda de talentos de tecnologia. Os executivos também fazem parte da proDevs, companhia que guia empresas em seus processos de transformação digital por meio da extensão de times e alocação de especialistas. Portanto, a iTalents já nasce como uma parceira dessa companhia.

De acordo com Paulo Camargo, o déficit de profissionais do setor fez surgir diversas alternativas de formação profissionalizante e aceleração de carreira, mas muitos têm tido dificuldades de equilibrar o ensino atualizado e de qualidade para quantidades gigantescas de estudantes, com o desenvolvimento de competências demandadas pelas corporações. “Nosso propósito é ajudar a solucionar esse desafio conectando os sonhos e projetos pessoais dos jovens aos planos e objetivos corporativos das companhias”, afirma.

Para cumprir essa missão, a marca atua com formações inovadoras para carreiras digitais, como bootcamps e cursos gratuitos, que têm um viés mais prático, variando de curta à média duração e sendo realizados em parceria com as empresas demandantes dos talentos de tecnologia. “Queremos empoderar os estudantes com conhecimentos, habilidades e experiências de nível básico em especialidades tecnológicas, de modo que a pessoa possa iniciar sua carreira digital trabalhando como um estagiário, trainee ou analista”, destaca o executivo.

Além disso, no ensino superior, a iTalents opera por meio de parceria com a UnyLeya, maior ofertante de pós-graduação EaD do país e pioneira nesse modelo de ensino, com mais de 16 anos de atuação em educação superior digital. A iTalents aporta aos programas da Unyleya a oferta de um conjunto inovador de experiências educacionais para capacitação tecnológica, com a meta de enriquecer seus currículos acadêmicos e fortalecer a especialização por meio de projetos práticos e reais. “A iTalents é capaz de agregar valor aos cursos de pós-graduação, porque as parcerias feitas com empresas de tecnologia são responsáveis por encurtar a distância entre o aprendizado e o mercado de trabalho, já que, ao término dos cursos, os alunos são rapidamente alocados em algum dos parceiros”, explica Engels Rego.

Projeções a curto prazo

A oferta de profissionais de tecnologia para as empresas clientes e parceiras começou em agosto deste ano por meio da nutrição e gestão do banco de talentos que fazem parte da comunidade iTalents, herdada da proDevs.

Para alcançar seus objetivos, a ideia é lançar cerca de 20 cursos de pós-graduação em parceria com a UnyLeya, matriculando até 4 mil alunos até o primeiro semestre de 2023. Já em relação aos cursos de curta duração (livres) profissionalizantes, a expectativa é de inaugurar ao menos quatro programas de formação, em parceria com empresas de diversos portes, do Brasil e do exterior, matriculando cerca de 10 mil estudantes nos próximos 6 meses.

A iTalents nasce como uma multinacional, moderna e flexível. “Nascemos com uma filosofia de gestão muito ágil e enxuta. Já nascemos digital; com todas as soluções de tecnologia em nuvem, e com colaboradores em diversos locais do Brasil e do mundo. A missão da iTalents é conectar necessidades e potenciais, conectar quem precisa de uma oportunidade de trabalho bem remunerado a quem precisa de talentos para construir e desenvolver negócios e soluções para a humanidade, não importa onde”, conclui o CEO.

Sobre a iTalents

A iTalents é uma startup que atua na solução do déficit de mão de obra qualificada no setor de tecnologia no Brasil. Primeira a atuar de ponta a ponta, a empresa é a única a formar, alocar e acompanhar profissionais no mercado, conectando jovens talentos às principais marcas de inovação do país. Lançada em 2022, a empresa tem o propósito de revolucionar o mercado ao apostar no lifelong learning para solucionar uma dor latente do segmento. Por meio de projetos, consultorias, recrutamento e hunting, a iTalents minera, lapida e entrega talentos de maneira eficaz e assertiva, gerando valor como diferencial de marca para seus parceiros.