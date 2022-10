Após ação do PT de Nova Odessa junto ao Ministério Público do Trabalho em Campinas por ‘denúncia de assédio eleitoral’, a empresa Barbarex reuniu os funcionários esta sexta-feira (veja vídeo abaixo) para falar de liberdade para o cidadão votar e assinou um Termo de Acordo de Conduta com vários pontos a serem cumpridos.



O MPT vai fazer esforço concentrado neste final de segundo turno para evitar o assédio eleitoral- quando o patrão tenta coagir o funcionário a votar em seu candidato.