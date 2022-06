Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Americana após participar de um furto de veículo na tarde desta segunda-feira, no bairro Jardim Ipiranga. Os agentes estavam na “Operação Azul Marinho” quando recebeu a informação, através do controle, do furto em andamento. A ação aconteceu por volta das 15:20.

Com base nas informações e das características do veículo, equipe com o Subinspetor E Santos e GCM Leandro se depararam com o veículo Fiat, modelo Moby, pela avenida Iacanga.

Segundo a Guarda, o condutor negou os sinais de parada, dando início a um acompanhamento pelas Rodovias SP 304 e Via Anhanguera. Com apoio de mais equipes operacionais, além da Romu, o condutor abandonou o veículo no posto 07, km 124.5 da Via Anhanguera e tentou fugir a pé, atravessando a rodovia, porém foi detido pela equipe da Romu.

O bandido, de 35 anos, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência segue em andamento e o veículo será restituído a vítima.

FILMAGEM. Segundo as imagens do local do furto, três indivíduos participaram da ação, que durou poucos minutos.

Assista:

https://youtube.com/shorts/peCCxmA-_40