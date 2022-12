A Polícia Militar apreender drogas e dinheiro em duas ações na terça-feira, em Americana. Uma pessoa foi presa e um menor permaneceu à disposição da justiça.

No Jardim dos Lírios, um menor de 17 anos avistou a viatura e saiu correndo. Após abordagem, foi realizada a busca pessoal, onde foram localizadas drogas e dinheiro. Dada voz de prisão pelo crime tráfico de drogas, da lei 11343/06, permaneceu à disposição da justiça.

Apreensões:

23 Porções de maconha 32g

R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) em espécie

01 Celular Samsung J8

Já no Jardim da Mata, a equipe de ROCAM, após ser irradiado pelo COPOM informações que no local teria um indivíduo na prática de tráfico de drogas, realizou patrulhamento logrando êxito em localizar o indivíduo entregando algo a uma pessoa em uma motocicleta.

Quando o homem de 31 anos a equipe, o motociclista se evadiu sendo possível realizar a abordagem somente do indiciado. Realizada a busca pessoal, foram localizadas as drogas, o dinheiro e o celular. Indagado, declarou estar na prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, conforme Lei 11.343/06 e conduzido à CPJ, onde permaneceu preso.

Apreensões:

11 eppendorf de cocaína – 7gramas

9 porções de crack – 2 gramas

R$ 50 Reais (cinquenta reais) em espécie

01 celular Motorola G6