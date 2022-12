A academia Panobianco da Avenida Cillos, em Americana, está oferecendo preparação física para aqueles que vão prestar o concurso da guarda municipal de Americana. Para participar, é necessário que a pessoa seja aluno (a) da academia ou inicie um novo contrato.

O treinamento será preparado e conduzido pelo sargento aposentado do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, o educador físico Paulo Alves. Atualmente, Paulo é também o responsável pela preparação dos novos guardas municipais de Santa Bárbara que assumirão os cargos na corporação.

O aluno que optar por realizar o Treinamento de Aptidão Física não pagará por custos adicionais à mensalidade da academia. A academia possui planos a partir de R$89 para novos alunos.

As provas objetivas do concurso estão previstas para 15 de janeiro de 2023 e o resultado final para 20 de fevereiro. Depois disso, serão divulgadas as próximas fases para os cargos que possuem essa necessidade.