A Smart Fit realiza, no dia 7 de dezembro, o Campeonato de Força em todas as unidades do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente até o dia da competição, somente por alunos matriculados na rede. Na categoria masculina, os participantes competem na modalidade supino, e na feminina, na modalidade agachamento ou leg press, a depender da unidade.

O evento fomenta a interação da comunidade Smart Fit e proporciona a integração entre os alunos e colaboradores da rede. “Promover superação junto com diversão está entre as bandeiras que a Smart Fit levanta. Fazer com que os alunos percam o medo de realizar os exercícios é essencial para oferecer boas experiências”, afirma Daniela Bernardi, gerente de marketing da Smart Fit.

Os participantes que conseguirem levantar a maior quantidade de peso relativo à sua massa corporal se consagram campeões. Aqueles que terminarem o campeonato nas posições de 2º e 3º lugar sobem ao pódio junto do vencedor e todos levam para casa uma medalha exclusiva da competição.

Por terem uma execução fácil, o supino, o agachamento e o leg press estão na lista dos exercícios de musculação mais populares nas academias, e proporcionam o aumento da força e resistência de quem os realiza.

A Smart Fit preparou um treino para fortalecer o peitoral e outro para tonificar a musculatura das pernas para quem deseja começar a treinar as modalidades ou participar da competição:

TREINO PEITORAL

AQUECIMENTO

Alongamento dinâmico de braços – 2 séries de 15 seg

PARTE PRINCIPAL

Supino com halter – 3 séries com 15 rep

Crucifixo com halter – 3 séries com 10 rep

Elevação frontal – 2 séries com 15 rep

Tríceps testa – 2 séries com 15 rep

Flexão de braços – 3 séries com 10 rep

Flexão de braços com joelhos apoiado – 2 séries até a falha

VOLTA À CALMA

Alongamento de peitoral – 2 séries de 15 seg

TREINO AGACHAMENTO

AQUECIMENTO

Mobilidade de tronco – 2 séries de 15 seg

Agachamento – 2 séries de 15 seg

PARTE PRINCIPAL

Agachamento insistido – 3 séries com 15 rep

Afundo – 2 séries com 10 rep

Agachamento com carga – 3 séries com 15 rep

Afundo insistido alternado – 2 séries com 10 rep

Elevação pélvica com insistência – 3 séries com 15 rep

Agachamento isométrico – 2 séries até a falha

VOLTA À CALMA

Alongamento de posterior – 1 série 15 seg

Alongamento de quadríceps – 1 séries 15 seg

Os vídeos da execução completa dos treinos podem ser baixados neste link.

Serviço:

Campeonato de Força Smart Fit

Data: 7 de dezembro

Local: todas as unidades do Brasil

Horário: o horário de início da competição varia de acordo com cada unidade

Inscrição: gratuita

Modalidades: supino (masculina) e agachamento ou leg press (feminina), a depender da unidade.

Só é permitida a participação de alunos maiores de 18 anos matriculados na Smart Fit.

Para saber mais sobre o regulamento, basta ir até a unidade Smart Fit mais próxima.