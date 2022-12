Seguem os serviços para a implantação do Novo Parque Linear de Santa Bárbara d’Oeste. Nesta quinta-feira (22) foram instalados os aparelhos da Academia ao Ar Livre do novo espaço.

Trata-se da sequência da transformação de uma área de 23 mil metros quadrados entre as avenidas Antonio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol.

Além de vegetação diversa, o projeto em execução prevê a construção da pista de caminhada, quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet e ciclovia.