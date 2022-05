O “Abrigo Emergencial para Pessoas em Situação de Rua” prestou atendimento a 50 pessoas na noite de terça-feira (17), primeiro dia de assistência. Elas se alimentaram, tomaram banho e trocaram de roupa. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, 43 pessoas se cadastraram, sendo que 20 dormiram no local. O serviço é prestado na Casa de Passagem Obra de Imaculada, que fica na área central da cidade (Rua Carlos Gomes, 155, Centro), numa parceria com a Associação Vinde à Luz e a Fraternidade Guardiões da Imaculada.

Para ajudar no serviço do abrigo emergencial, prestado durante a época de frio intenso, o Fundo Social de Solidariedade de Americana está coordenando as doações recebidas pela população e colaboradores. Além de alimentos e roupas de frio em bom estado de conservação, podem ser doados colchão de solteiro, travesseiro, lençol, fronha, meias, chinelos, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupa íntima (nova), ração e roupinhas para cães (os animais de estimação dos abrigados também serão acolhidos), entre outros itens.

As doações podem ser entregues, preferencialmente, na sede do Fundo Social, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, das 8h às 16h. O abrigo emergencial também receberá os donativos.