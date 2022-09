A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo) abriram as inscrições para as novas turmas da semana do curso gratuito “Alimente-se Bem”. As próximas aulas acontecerão dias 26, 27, 28 e 29 deste mês de setembro. Até o momento, cerca de 80 moradores da cidade já se formaram no curso.

O curso está acontecendo na Unidade Móvel instalada no estacionamento do Supermercado São Vicente da Avenida Ampelio Gazzetta – um dos parceiros do projeto. A ação conta também com o apoio da Leofran Transportes e do Moinho Potenza (antiga Ocrim).

A atividade, com duração total de 4h, é voltada exclusivamente a moradores de Nova Odessa, a fim de que os participantes aprendam a reaproveitar alimentos, além de conhecer receitas práticas e obter informações para uma vida saudável. Na Unidade Móvel, os alunos contam com estrutura completa de cozinha e nutricionista.

“Esta é uma excelente oportunidade para que os moradores de Nova Odessa participem deste curso que está sendo subsidiado pelo Sesi-SP através da união de esforços do município com a iniciativa privada. Nossa ideia é de capacitação, ou seja, garantir que os novaodessenses aprendam sobre o acondicionamento correto do alimento, o uso integral do alimento com casas, folhas e talos, técnicas de manuseio e de culinária, enfim, dicas para que possam usar nas suas residências e até gerar renda”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael Brocchi.

O Sesi-SP tem esse programa há mais de 20 anos, proporcionando aulas e mudando conceitos em relação ao reaproveitamento de alimentos. Através da Unidade Móvel, de forma itinerante, é possível atender os vários municípios e a demanda das empresas e aqueles que têm interesse de ministrar esses cursos gratuitamente às pessoas.

INSCRIÇÕES

Os interessados também podem se inscrever pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento, na Rua Duque de Caxias, nº 442, no Centro, de segunda a sexta, das 8h30 às 16h. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. A inscrição também pode ser feita online. Basta se inscrever no link, de acordo com a data e horário, conforme abaixo:

26 e 28/09 das 16h às 18h

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-169722/Alimente-se_Bem

26 e 28/09 das 18h30 às 20h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-169723/Alimente-se_Bem

27 e 29/09 das 16h às 18h

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-169724/Alimente-se_Bem

27 e 29/09 das 18h30 às 20h30

https://inscricao-online.sesisp.org.br/213101-169725/Alimente-se_Bem